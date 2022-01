Noodtoestand in heel Kazachstan uitgeroepen

Verenigde Staten Amerikaan­se leerkracht gearres­teerd nadat ze minderjari­ge leerling vaccineert

Een leerkracht van een middelbare school in de Amerikaanse staat New York is op oudejaarsavond gearresteerd omdat ze een van haar leerlingen zou hebben gevaccineerd. Op videobeelden is te zien hoe de vrouw, de 54-jarige Laura Russo, een 17-jarige student een prik geeft met wat lijkt op een coronavaccin. Toen de jongeman thuiskwam, vertelde hij wat er was gebeurd aan zijn moeder. Die belde meteen de politie en zei dat ze geen toestemming had gegeven voor de prik.

