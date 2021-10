Noodtoestand in Ecuador wegens drugsgeweld

Faroek trekt op onderzoek naar drugsge­weld: “In Colombia staat op Europese kaart één rode vlek: Antwerpen”

22 september Vanwaar komt het drugsgeweld in Antwerpen? En waarom krijgt de politie het maar niet onder controle? Reporter Faroek Özgünes zoekt het uit voor ‘Telefacts NU’, dinsdag om 21.45 uur op VTM. Hij gaat daarvoor exclusief mee op patrouille in de gepantserde voertuigen van Operatie Nachtwacht, de grootste politieactie in 20 jaar in de stad. Daarnaast trekt hij ook naar de jungle van Colombia, vanwaar de cocaïne verscheept wordt. “Hoge hekken in de haven houden smokkelaars niet tegen, dat heb ik zelf gezien.” Zijn analyse.