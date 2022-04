Noodtoestand in drie provincies in Ecuador wegens geweld drugbendes

"Ik heb de noodtoestand uitgeroepen in de provincies Guayas, Manabi en Esmeraldas", zo verklaart Lasso in een toespraak die uitgezonden werd door de staatsmedia.

In die drie kustprovincies zullen in totaal 4.000 politieagenten en 5.000 militairen worden ingezet. In sommige steden in de omgeving van de economische hoofdstad Guayaquil, in de provincie Guayas, zal tussen 23.00 en 5.00 uur bovendien een avondklok van kracht zijn.