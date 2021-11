Noodtoestand afgekondigd in Canadese provincie British Columbia na extreme regenval

CANADADe premier van British Colombia, John Horgan, heeft woensdag de noodtoestand afgekondigd voor de provincie in het westen van Canada die zwaar getroffen is door extreem noodweer. In 48 uur tijd viel er met name in het zuiden evenveel regen als normaal in een maand. Dat leidde tot grote overstromingen en landverschuivingen.