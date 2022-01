Noodsignaal in Tonga waargenomen, balans van uitbarsting blijft onduidelijk

Tsunami­waar­schu­wing na onderzeese vulkaanuit­bar­sting in Stille Oceaan

Bij Tonga, een koninkrijk van 177 eilanden in de eilandengroep in Polynesië in de Stille Oceaan, is een onderzeese vulkaan opnieuw uitgebarsten. De Hunga Tonga-Hunga Ha’apai spuwde as, stoom en gas tot twintig kilometer in de lucht. Er volgde ook een tsunamialarm.

14 januari