Noodlot slaat weer toe in Poetins achterban: hoofdredacteur van Russische krant plots overleden aan ‘beroerte’

Sungorkin, een vertrouweling van Poetin, zou een beroerte hebben gekregen tijdens een zakenreis naar Chabarovsk, een stad in het verre oosten van Rusland. Ook ‘Komsomolskaya Pravda’ liet via Telegram weten dat de hoofdredacteur “plots overleden was tijdens een reis”. Die was bedoeld “om materiaal te verzamelen voor een boek over de grote pionier van het Verre Oosten, Vladimir Arseniev”.

Of het in dit geval om een mysterieus sterfgeval gaat, is niet duidelijk. Zo zou ‘Komsomolskaya Pravda’, een krant die voor het eerst verscheen in 1925 en het Kremlin openlijk steunt, als Poetins “favoriete krant” worden beschouwd. Toch past Sungorkins dood in het rijtje van de vele verdachte overlijdens van Russische oligarchen die de afgelopen maanden bekend raakten.

Europese sanctielijst

De 68-jarige Vladimir Sungorkin werkte sinds 1997 als hoofdredacteur van de krant. Voordien was hij nog reporter bij ‘Komsomolskaya Pravda’ en andere kranten. Sungorkin was een van de Russische publieke figuren die in april op de sanctielijst van de Europese Commissie terechtkwam wegens de Russische invasie in Oekraïne. Volgens de Commissie was de journalist “een van de belangrijkste propagandisten verantwoordelijk voor buitenlandse informatiemanipulatie en inmengingsactiviteiten”. “Vladimir Sungorkin verspreidt en legitimeert agressieve anti-Oekraïne- en antiwesterse propaganda van het Poetin-regime onder rechtstreeks gezag van het Kremlin”, klonk het onder meer.

Moskou steunde de hoofdredacteur daarentegen volop. Zo kreeg Sungorkin in 2014 de ‘Orde van Verdienste voor het Vaderland’ toegekend. Vier jaar later werd hij benoemd tot ‘Geëerd journalist van de Russische Federatie’.

Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, noemde Sungorkins dood woensdag “een groot verlies”. “Het is triest nieuws, we kenden hem heel goed”, aldus Peskov. Hij liet bovendien weten dat Poetin een persoonlijk bericht naar de nabestaanden van Sungorkin heeft gestuurd.

