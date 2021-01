Noodbevel in meerdere Nederlandse steden, politie overweegt versterking uit België en Duitsland in te roepen

Woelders deed de uitspraak gisteravond bij het televisieprogramma Op1. In die uitzending liet minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten dat de ME (Mobiele Eenheid, de Nederlandse oproerpolitie, red.), wordt opgeschaald. Dit omdat de afgelopen dagen is gebleken dat er veel vraag was naar inzet door de ME, terwijl die niet overal tegelijk kon zijn.

Woelders zei dat gisteren al is opgeschaald, maar tevens verkend wordt of bijstand uit het buitenland mogelijk is. Hij wees erop dat Nederlandse ME-eenheden ook wel eens in het buitenland optreden.

Volledig scherm Naast de ME wordt in sommige plaatsen, zoals hier in Eindhoven ook de Koninklijke Marechaussee ingezet. © Photo News

Grote politieaanwezigheid in Nederlandse steden

Een grote groep jonge mannen en jongens zorgt volgens de Amsterdamse politie voor een onrustige situatie in de wijk Osdorp, waar ze zich verzamelden in de omgeving van de straat Tussen Meer nadat ze daartoe hadden afgesproken via verscheidene chatdiensten. Af en toe wordt vuurwerk afgestoken. De mobiele eenheid is aanwezig om er voor te zorgen dat de situatie niet escaleert. De politie roept de groep op naar huis te gaan en voert arrestaties uit, maar de jongeren vluchten telkens zijstraten in en komen dan weer terug. Ze gooien ook allerlei borden en supermarktkarretjes op straat, in de hoop de busjes van de mobiele eenheid te kunnen blokkeren.

In Rotterdam zijn gisteravond zeker 33 mensen aangehouden voor diverse overtredingen van de coronamaatregelen. Een aantal van hen pleegde vernielingen, maar tot grote ongeregeldheden kwam het volgens een woordvoerder van de politie niet. Volgens de woordvoerder was het op sommige plekken wel onrustig, maar niet te vergelijken met de rellen en plunderingen op maandagavond. Volgens hem was er sprake van “een kat-en-muisspel” tussen de jongeren en agenten.

De politie meldde al voor het ingaan van de avondklok dat in Rotterdam-Zuid en in het centrum van de stad zeventien mensen zijn aangehouden voor onder andere samenscholing en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Op straat werden groepen mensen direct door de politie om een identiteitsbewijs gevraagd. Daarna werden ze gesommeerd om niet in groepjes rond te lopen vanwege de geldende coronamaatregelen. De politie hoopte op die manier nieuwe rellen in de kiem te smoren.

De politie was onder meer in groten getale aanwezig op de Beijerlandselaan in Rotterdam, waar jongeren maandag aan het rellen waren en vernielingen aanrichtten. Daar werd na 21 uur de straat door de mobiele eenheid leeg geveegd. Tot schermutselingen kwam het niet. Wel is daarbij nog zeker een arrestatie verricht voor het negeren van de avondklok.

Volledig scherm Politieaanwezigheid in Rotterdam. © AFP

VTM-reporter Julie Colpaert meldt vanuit Den Bosch dat het voorlopig nog rustig is in de stad, die gisteren zwaar getroffen werd door de rellen. Veel handelaars hebben uit voorzorg hun zaken dichtgetimmerd en ouders hebben hun kinderen wel vroeger van school en van de crèche gehaald. De burgemeester riep de hele stad uit tot veiligheidsrisicogebied en kondigde al tot 10 februari een noodverordening af. Dat stelt de politie in staat om extra maatregelen te treffen en controles uit te voeren.

“Het begint eigenlijk met kleine groepjes die hier rondhangen, maar het gevaar is wanneer ze elkaar vinden”, zegt Colpaert, die gisteren getuige was van de “meedogenloze relschoppers” en een “kleine straatoorlog”. “Dan gaat het heel snel, wordt het ook heel heftig en is het ook snel weer voorbij", vertelt ze. De meerderheid van de relschoppers in de stad waren volgens de politie jonger dan 25 jaar en afkomstig uit Den Bosch. De burgemeester van de stad roept ouders daarom op om hun kinderen thuis te houden.

Volledig scherm Een politiewagen rijdt over de verlaten markt van Den Bosch. © AFP

Ook noodbevel in andere steden

Na ernstige signalen dat er ook in Maastricht ongeregeldheden plaats zouden vinden, besliste burgemeester Annemarie Penn om een noodbevel af te kondigen. "Dat tolereren we niet. Dit heeft niets meer met demonstreren te maken, dit zijn puur relschoppers die uit zijn op vernielen en geweld." De stad is ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat de politie zonder directe aanleiding mensen kan fouilleren.

Volledig scherm De politie in Eindhoven controleert burgers rondom de avondklok. © Photo News

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven noemt soortgelijke overwegingen. Ook daar kan de politie mensen preventief fouilleren. "Uit de politie-informatie blijkt dat men de confrontatie met politie zoekt en daarin geweld niet schuwt. De politie vreest voor een aanzuigende werking op andere personen die met hen de openbare orde ernstig komen verstoren", schrijft Jorritsma aan de gemeenteraad. Eindhoven was afgelopen zondag het toneel van ernstige rellen. "Het blijft helaas onrustig in onze stad. We ontvangen van alle kanten signalen die aanleiding geven dat er wanordelijkheden kunnen ontstaan. De locaties die daarbij genoemd worden wisselen."

Ook in Haarlem werd een noodbevel uitgevaardigd nadat groepen jongeren samenschoolden, schijnbaar met de bedoeling om rel te schoppen. Het noodbevel geldt tot 6 uur.

In Leiden is sinds 17 uur een noodverordening van kracht nadat op sociale media werd opgeroepen tot rellen in het Kooipark. Uit voorzorg is de politie al sinds vanmiddag aanwezig in en rond het park. Ook staan er borden waarop staat dat het park verboden gebied is. Het gebiedsverbod geldt tot 5 uur 's morgens.

