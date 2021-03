Non gaat opnieuw voor ordetroepen in Myanmar staan

Forse toename opgesloten migranten­kin­de­ren aan zuidgrens VS

10:13 De Amerikaanse autoriteiten houden duizenden minderjarige migranten vast in detentiecentra aan de grens met Mexico. Het aantal kinderen dat daar is ondergebracht, verdrievoudigde in de afgelopen weken naar ruim 3.250, schrijft The New York Times. De krant baseert zich op documenten van de migratiedienst.