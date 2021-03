Nokia wil tot 10.000 banen schrappen

UPDATE Chemische aanval op onafhanke­lij­ke Russische krant Novaja Gazeta

15 maart De onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta is het doelwit geworden van een aanval met een onbekende chemische substantie, die aan de ingang van de redactie in Moskou is uitgegoten. De krant is een van de symbolen van de onafhankelijke pers in Rusland.