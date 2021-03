Nokia wil tot 10.000 banen schrappen, ook in ons land verdwijnen jobs

Teamwork: Belgische politie leidde Franse agenten naar mannen die Nederland­se politieman neerstaken

10:20 De twee mannen die verdacht worden van een mesaanval vorige week op een agent in het Nederlandse Groningen, konden vrijdagnacht in Frankrijk gearresteerd worden met hulp van de Belgische politie, zo blijkt. Bij hun arrestatie hadden de mannen twee messen bij zich. Onderzoek moet uitwijzen of die werden gebruikt bij de aanval op de Nederlandse agent, die zwaargewond raakte toen hij meermaals in zijn gezicht en hals werd gestoken.