Nog zeven kinderen zwaargewond in ziekenhuis na ernstig ongeval met schoolbus in Melbourne

De bus vervoerde 45 leerlingen toen hij dinsdagmiddag plaatselijke tijd van achteren werd aangereden door een vrachtwagen en daarna over kop sloeg. De vrachtwagenchauffeur is aangeklaagd voor gevaarlijk rijdgedrag met ernstige letsels tot gevolg. “Het is gewoon schrijnend wat onze kinderen moesten meemaken”, vertelt de directrice van de school Lisa Campo aan de media ter plaatsen.

Spoedoperaties

Volgens de politie had de bus de ‘Exford’ basisschool nog maar net verlaten toen de botsing plaatsvond. De kinderen zaten enige tijd vast in de bus voordat hulpverleners en omstanders hen uit het wrak konden bevrijden.

De zwaargewonde kinderen werden tot vroeg in de ochtend geopereerd. Hun verwondingen omvatten verbrijzelde ledematen - die geamputeerd moesten worden - maar ook hoofdwonden, verwondingen aan de wervelkolom en diepe snijwonden. Zeven kinderen blijven in ernstige toestand in het ziekenhuis, onder wie een kind op intensieve zorgen, aldus het ‘Royal Children’s Hospital’ in Melbourne.