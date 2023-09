Nog veel overlast in Griekenland na storm Daniel, met dalend waterpeil worden vermoedelijk nog meer lichamen gevonden

Na ravage in Grieken­land, nu vrees voor duizenden doden in Libië: wat is een ‘medikaan’? Expert licht toe

Na Griekenland, slaat het stormweer nu toe in Libië, waar gevreesd wordt voor duizenden doden en vermisten. Het gaat om ‘medikaan’ Daniel: een storm die uitgroeide tot een zogenaamde mediterrane orkaan. Maar hoe groot is de kans dat dit gebeurt? Hoe gevaarlijk is zo’n medikaan? En wat mogen ze in het Middellandse Zeegebied nog verwachten? Klimatoloog Lander Van Tricht licht toe.