Nog twee kinderen gevonden: nu al 67 doden geteld na schipbreuk voor Italiaanse kust

Microwonin­gen zijn hyperpopu­lair in Amsterdam

In 2022 zijn er zo’n 2.000 microwoningen bijgekomen in Amsterdam, dat meldt Kadaster Nederland, het instituut dat de vastgoed van onze noorderburen registreert. Deze woningen hebben een oppervlakte van minder dan 50 vierkante meter en bevinden zich vaak in een wooncomplex. Het prijskaartje voor een microwoning in Amsterdam bedraagt gemiddeld zo’n 404.000 euro.