Nog tiental mensen vermist nadat boot met migranten zinkt voor kust van Kreta

EINDHOVEN Ouder Nederlands echtpaar doet alsof het jarenlang in Zwitser­land woont: miljoen euro boete

10:18 Een gepensioneerd Nederlands koppel moet een boete van een miljoen euro betalen omdat de man en vrouw jarenlang belasting ontdoken door te doen alsof ze in Zwitserland woonden. In werkelijkheid pinden ze dagelijks in Eindhoven van hun buitenlandse rekening.