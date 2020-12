Nog tien vermisten na aardverschuiving in zuiden van Noorwegen

Ruim 24 uur nadat een grote aardverschuiving het dorpje Ask trof in het zuiden van Noorwegen, worden nog altijd tien mensen vermist. De hulpdiensten zochten in de nacht van woensdag op donderdag met drones en helikopters verder naar overlevenden.

De politie heeft de bevolking in de regio inmiddels opgeroepen om voor 23 uur geen vuurwerk af te steken om de helikopters en drones in de lucht niet in gevaar te brengen. Tot hiertoe werden nog geen doden gemeld.



De aardverschuiving in Ask, zo'n 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad Oslo, deed zich woensdagochtend voor en strekte zich uit over een lengte van zo'n 700 meter en een breedte van 300 meter. Minstens tien mensen raakten gewond. Door het natuurgeweld zijn negen huizen ingestort, andere dreigen nog in te storten. Bijna duizend mensen werden in veiligheid gebracht.

De vermisten wonen in het getroffen gebied, maar het is niet duidelijk of ze ten tijde van de ramp thuis waren. Delen van het gebied zijn intussen donderdag nog altijd erg instabiel waardoor het voor de zoekteams te gevaarlijk is om ze te voet te betreden.

Het had de laatste tijd veel geregend in de regio, maar wat precies de aardverschuiving heeft veroorzaakt in Ask is voorlopig onduidelijk.

