Nog steeds “gigantische meningsverschillen” tussen EU en Verenigd Koninkrijk in brexitgesprekken

In Nederland vanaf morgen ook mondmasker­plicht, maar enkel in publieke binnenruim­tes

9:12 Omdat de cijfers bij onze noorderburen maar niet dalen, voert Nederland ook een mondmaskerplicht in vanaf morgen. Daarbij moet men ze wel alleen maar dragen in publieke binnenruimtes zoals het gemeentehuis en winkels. Buiten is het niet verplicht, zelfs niet als het druk is. En toch had de mondmaskerplicht heel wat voeten in de aarde.