Nog steeds “gigantische meningsverschillen” tussen EU en Verenigd Koninkrijk, Britse eigenaars vakantiewoningen in EU boos over reisbeperkingen

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een nieuw handelsakkoord na de brexit worden deze week verder gezet in Londen. Tot laat in de nacht werd er gesproken, maar volgens verschillende bronnen verliepen die gesprekken “redelijk moeilijk" en blijven er “gigantische meningsverschillen" over, bericht persbureau Reuters.

Het onderhandelingsteam van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is sinds eind vorige week in Londen voor de laatste rechte lijn van de brexitgesprekken. Maar of er ook effectief een akkoord uit de bus komt, blijft koffiedik kijken, ook al dringt de tijd nu echt om een eventuele overeenkomst nog voor het einde van het jaar in wetteksten te gieten en te laten goedkeuren.

De twistpunten op het vlak van de drie cruciale domeinen visserij, gelijk economisch speelveld en het toezicht op de afspraken blijven bestaan. Beide onderhandelingsteams weigeren voorlopig ook nog maar een duimbreed toe te geven. Volgens een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson wil het Verenigd Koninkrijk nog altijd “zo snel mogelijk" een nieuw handelsakkoord, maar zal de Britse onderhandelingspositie niet meer veranderen.

Eigenaars vakantiewoning boos

Britten met een tweede huis in de Europese Unie zijn ondertussen boos over reisbeperkingen die 1 januari van kracht worden. Ze mogen dan als toerist per half jaar maximaal 90 dagen achter elkaar in de EU verblijven. Voor langere aaneengesloten periodes moet een visum worden aangevraagd. Europeanen die naar het Verenigd Koninkrijk gaan, hebben als toerist ook na de brexit bij een verblijf tot een half jaar lang geen enkel visum nodig.

Naar schatting een half miljoen Britten hebben een tweede huis in de EU. Velen verblijven er een groot deel van het jaar. Een aantal is een campagne gestart voor een soepelere regeling, melden Britse media. Een Brit stelt bijvoorbeeld vanuit zijn woning in Griekenland dat het minste wat de EU kan doen, is de regels net zo te maken als de Britse. Dat betekent dus een toeristisch verblijf van een half jaar toestaan.

Het land is formeel begin dit jaar al uit de unie getreden, maar door het overgangsjaar verandert er niks tot 1 januari. Op die datum stappen de Britten na 47 jaar echt uit de EU. Daar moet veel voor geregeld zijn. De autoriteiten in het Britse deel van Ierland hebben bijvoorbeeld gewaarschuwd dat Noord-Ierse automobilisten die straks naar Ierland rijden daar dan verplicht een groene kaart van hun verzekering bij zich moeten hebben.