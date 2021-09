Nog steeds geen spoor van Estelle Mouzin na nieuwe zoekactie in aanwezigheid van ex-vrouw van Fourniret

Maandag zette de politie opnieuw een zoekactie op naar het lichaam van het meisje. Ze hoopte op aanwijzingen van Monique Olivier, Fournirets voormalige echtgenote, die uit de gevangenis gehaald werd om de zoekactie bij te wonen. "Net zoals de voorbije dagen is er niets gevonden", verklaarde Richard Delgenes, de advocaat van Olivier, aan de pers. "Het begint een beetje gespannen te worden, dat is normaal."

Fourniret, bijgenaamd het "monster van de Ardennen", werd in 2008 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zonder kans op vervroegde vrijlating, voor de moord op zeven meisjes en vrouwen in Frankrijk en België tussen 1987 en 2001. Voor hij hen vermoordde, ontvoerde en verkrachtte hij zijn slachtoffers. Ook zijn ex-vrouw Monique Olivier kreeg levenslang voor haar medeplichtigheid.

De slachtoffers waren op het moment van de feiten tussen 12 en 22 jaar oud. Een van de meisjes was de twaalfjarige Belgische Elisabeth Brichet, die in 1989 verdween in Namen. Haar lichaam werd opgegraven in de tuin van Fournirets kasteel Château de Sautou, in de buurt van Sedan in Noord-Frankrijk. De verklaring voor het moorden zocht Fourniret naar eigen zeggen in het verraad dat hij voelde toen hij ontdekte dat zijn eerste echtgenote geen maagd meer was.

De laatste jaren bleek dat Fourniret nog meer moorden op zijn kerfstok had. Hij doodde Farida Hammiche (30), de vrouw van een vroegere medegevangene in 1998. Daarvoor kreeg hij in 2018 nogmaals een levenslange gevangenisstraf. In 2018 bekende hij eveneens de Britse Joanna Parrish (20) en de Franse Marie-Angèle Domèce (19) te hebben vermoord. Parrish' lichaam werd gevonden in 1990, Domèce verdween in 1988, maar werd nooit gevonden.

Volledig scherm Estelle Mouzin verdween in 2003 op negenjarige leeftijd. © afp

Vorig jaar, in maart 2020, bekende hij ook verantwoordelijk te zijn voor de verdwijning van Estelle Mouzin. Zij verdween in 2003 op negenjarige leeftijd op weg naar school in Guermantes, in het Franse departement Seine-et-Marne. In december 2020 werd Fourniret tevens in staat van beschuldiging gesteld van de verdwijning en de dood van Lydie Logé (29) in 1993. Ook haar lichaam werd nooit teruggevonden.

In april en juni werden nog twee reeksen van opgravingen naar het lichaam van Mouzin in Issancourt-et-Rumel, nabij Ville-sur-Lumes, opgezet en afgerond. Fourniret overleed in mei in een beveiligde afdeling van het Salpêtrière-ziekenhuis in Parijs.

Volledig scherm De afgelopen dagen werd opnieuw gezocht naar het lichaam van Estelle Mouzin, het negenjarige meisje dat 18 jaar geleden ontvoerd en vermoord werd door seriemoordenaar Michel Fourniret. Diens ex-vrouw Monique Olivier werd voor de gelegenheid uit de gevangenis gehaald. © AFP

