Nog steeds geen overlevenden van vliegtuigcrash in China gevonden

Het ongeluk gebeurde maandag in een afgelegen, heuvelachtig gebied in de buurt van de stad Wuzhou in de regio Guangxi. Het vliegtuig, met 132 passagiers en 9 bemanningsleden aan boord, was op weg van Kunming in de provincie Yunnan naar Guangzhou in de provincie Guangdong, maar stortte plots vanaf een hoogte van 8.000 meter boven de grond neer.