Nog steeds een terroristennest. Maar is Afghanistan er voor de rest niet op verbeterd dankzij de taliban?

“Ik ben diplomaat, mij kan niets gebeuren”: Duitse consul en Belgische echtgenoot hadden ruzie na erfenis van 600.000 euro

Drugs, alcohol, vernedering en arrogantie. Meer details komen naar buiten over de dood van Walter Biot (53), een Belg die in Brazilië samenwoonde met de Duitse consul. De getuigenis van een vriend geeft een inkijk in de toxische relatie van het koppel. Ook een whatsapp-bericht en een erfenis van 600.000 euro maken een en ander duidelijk. Volgens de politie is de Belg door zijn partner vermoord.

10 augustus