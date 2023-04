“Nog steeds 9 Chinese oorlogsschepen actief rond Taiwan” na militaire oefening

Schietpar­tij in Amerikaan­se stad Louisville: vijfde slachtof­fer overleden, dader is voormalige bankmede­wer­ker

Na de schietpartij in een bank in Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, is een vijfde slachtoffer overleden. Dat melden de Amerikaanse media. Een 23-jarige werknemer van de Old National Bank opende maandagochtend het vuur in de bank in Louisville. Aanvankelijk stierven daarbij vier mensen en raakten negen mensen gewond, maar maandagavond overleed ook een 57-jarige vrouw aan haar verwondingen. De schutter werd zelf ook gedood in een vuurgevecht met de politie.