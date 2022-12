Nog steeds 500 Oekraïense dorpen zonder stroom terwijl temperaturen sterk onder het vriespunt zakken

Muziek ‘Goeiemor­gen, morgen’ van Nicole en Hugo gaat viraal in Oekraïne: “Het is een woord waar we mee vloeken”

Het nummer ‘Goeiemorgen, morgen’, de Belgische Eurovisiesongfestivalinzending uit 1971, is in Vlaanderen en omstreken een geweldige hit die heel wat mensen kunnen meezingen. Maar niet alleen hier, zo blijkt. Want in Oekraïne is het liedje momenteel ook immens populair. “Goeiemorgen heeft hier een andere betekenis”, vertellen enkele Oekraïners aan NOS.

