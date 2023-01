Nog ruim 700 verdachten in hechtenis na bestorming Braziliaanse regeringsgebouwen

Livios Verplichte digitale meter: voor wie is het interes­sant om deze zo snel mogelijk te laten installe­ren? En voor wie niet?

Fluvius is in Vlaanderen volop bezig met de uitrol van de digitale meter. Vroeg of laat krijg jij er ook één. Maar is het een goed idee - door de invoer van het capaciteitstarief - om je digitale meter sneller dan gepland te laten installeren? Of hou je beter zo lang mogelijk je klassieke meter? Bouwsite Livios vroeg het aan Koen Vanthournout, onderzoeker bij VITO/EnergyVille.

