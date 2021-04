Nog nooit zo’n lange periode zonder corrida's: Spaanse vechtstierenfokkers op rand van faillissement

De coronapandemie in Spanje spaart ook de sector van de stierengevechten allerminst. Sinds Europa vorige lente in lockdown ging, zijn de arena’s desolate plekken. Zo’n lange periode zonder stierengevechten is ongezien in de Spaanse geschiedenis. Zelfs in oorlogstijd gingen de corrida’s door, weet InSpanje. De vechtstierenfokkers dreigen door de stilstand massaal financieel kopje-onder te gaan.

Vechtstieren krijgen aanzienlijk duurder voeder te eten dan reguliere runderen. Nog voor de stier een poot in de arena heeft gezet, hebben de fokkers al zo’n 5.000 euro aan voedingskosten gemaakt. Ook is een vechtstier maar beperkt inzetbaar. Dat kan vanaf vierjarige leeftijd, twee jaar later is hij al te oud. Ten slotte is een vechtstierenfokkerij drie tot vijf keer meer arbeidsintensief dan een gewone veehouderij.

Nu de vraag naar vechtstieren door corona helemaal is opgedroogd, zien de fokkers geen andere oplossing dan hun beesten te slijten aan het slachthuis, met aanzienlijk minder inkomsten. Vechtstieren brengen soms 6.000 euro per dier op. Nu als regulier consumptievlees, krijgen de fokkers nog amper driehonderd tot vijfhonderd euro.

Het merendeel van de Spaanse autonome regio’s heeft beslist om de noodlijdende sector financieel bij te springen. De regio rond hoofdstad Madrid spant de kroon met maximaal honderdduizend euro per fokkerij. Andere regio’s keren met 7.000 euro beduidend minder uit. Vechtstierenfokkers in Castilië-La Mancha vallen uit de boot, want de zuidoostelijke regio geeft hen helemaal niets.

Enig beterschap is op korte termijn niet te verwachten. Het Spaanse vaccinatieprogramma draait op volle toeren - met vorige donderdag een nieuw dagrecord met 306.995 vaccinaties op 24 uur tijd, tegelijkertijd is de overheid beducht voor een vierde coronagolf na de paasperiode. Terug publiek toelaten in de arena’s is nog heel verre toekomstmuziek.