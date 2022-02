“Nog nooit Covid-19 gehad, Jezus moet me wel graag zien”: meteen na deze uitspraak valt comédienne flauw op podium, met schedelbreuk tot gevolg

Een Amerikaanse comédienne is vorige zaterdag tijdens een van haar voorstellingen flauwgevallen op het podium. Heather McDonald hield aan de lelijke schuiver een schedelbreuk over. Het filmpje deelt ze nu op haar Instagrampagina met de nodige humor. “Natuurlijk moet me dit overkomen net nadat ik aan het opscheppen was over mijn vaccinatiestatus”, klinkt het.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Heather McDonald (@heathermcdonald) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De timing was inderdaad opmerkelijk. McDonald had het in haar stand-up over het feit dat ze nog geen corona gekregen had, en daar was ze best trots op. Ze stond nog geen vijf minuten op het podium, het publiek in Tempe (Arizona) reageerde enthousiast.

Stunt

“Het is niet mijn bedoeling om op te scheppen”, klonk het. “Maar ik ben dus dubbel gevaccineerd, heb een boosterprik gekregen en - ja, ik ben er eerlijk over - ben nu ook beschermd tegen gordelroos. En toch krijg ik nog altijd mijn maandstonden! Ik ben twee keer naar Mexico geweest, heb optredens en meet-and-greets gedaan maar nooit Covid-19 gekregen. Jezus moet me wel heel graag zien.”

Vanuit het niets begon McDonald vervolgens te wankelen en ging ze onderuit. De val zag er akelig uit, maar toeschouwers dachten in eerste instantie aan een ‘stunt’ die deel uitmaakte van de voorstelling.

“Na mijn eerste grap al duizelig”

Niet veel later volgde er geruststellend nieuws uit het ziekenhuis. “Ik zit nu in de spoedafdeling. Na mijn eerste grap voelde ik me al duizelig worden. Ik ben recht op mijn oog gevallen. Ik kan niet geloven dat dit gebeurd is, nooit eerder in mijn leven ben ik flauwgevallen. Vreselijk ook dat het publiek zonder climax naar huis gestuurd werd. Maar Tempe, ik kom terug! Beloofd!”

Later bleek McDonald een hersenbreuk opgelopen te hebben. Toch deelde ze nog de beelden van het voorval. “Wat denken jullie dat de oorzaak was? Karma? Jezus? Of toch Covid-19?” Recent testte de comédienne nog negatief op het virus.

Coronacritici

Veel coronacritici zagen natuurlijk meteen een link met haar vaccinatie. “Maar daar lijkt op het eerste zicht niets van aan”, stelt haar echtgenoot Peter Dobias. “Ze heeft haar eerste twee prikken in 2021 gekregen, op 10 januari volgde de boostershot.”

Onderzoeken hebben geen onderliggende medische aandoeningen aan het licht gebracht. McDonald denkt dat ze in de dagen ervoor gewoon te weinig gegeten en gedronken heeft. “Maar als alsnog blijkt dat er een verband bestaat met de boosterprik zullen we jullie daar zeker van op de hoogte brengen”, besluit Dobias.

McDonald was een vaste klant in de humoristische talkshow ‘Chelsea Lately’. Haar memoire ‘You’ll Never Blue Ball in This Town Again: One Woman’s Painfully Funny Quest to Give It Up’ schopte het in 2010 tot de bestsellerlijst van de ‘The New York Times’.