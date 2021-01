Nóg nieuwe ‘Braziliaanse’ variant van het coronavirus duikt op in Japan

Coronavi­rus muteert volop: hoe gevaarlijk is dat? En wat betekent dat voor onze vaccinatie­stra­te­gie?

5 januari Het coronavirus muteert pijlsnel. Dat resulteerde al in een Britse variant, een Zuid-Afrikaanse variant en wellicht nog tientallen andere die onder de radar blijven. En dat is heel normaal. Virusmutatie is een loterij. Maar hoe duiken die varianten plots op? En wat betekent dat voor onze vaccinatiestrategie? Uw vragen beantwoord.