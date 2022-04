Nog meer woedende influencers verknippen handtassen uit protest nadat Chanel verkoop aan Russen stopt

Al eerder had het Franse bedrijf zijn winkels in Rusland gesloten, net zoals veel andere westerse bedrijven. Maar nu legt Chanel de volledige verkoop van zijn producten aan Russen over heel de wereld aan banden. ‘De nieuwste beperkingen, opgelegd door de Europese Unie, verbieden de verkoop, direct of indirect, van luxeproducten aan alle personen of bedrijven in de Russische Federatie, of voor gebruik in de Russische Federatie’, klonk het in een persbericht.