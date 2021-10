Nog meer dan 9.000 Afghanen op Amerikaanse steunpunten in Duitsland

Het gaat nog om 9.139 mensen op het steunpunt Ramstein en in Kaiserslautern. Volgens informatie van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn onder hen geen Afghanen die in Duitsland zullen worden opgenomen. Ze moeten eigenlijk naar de VS worden overgebracht, maar zitten momenteel vast op de Amerikaanse steunpunten.

De vluchten naar de VS waren in september onderbroken, nadat bij geëvacueerden in de VS enkele gevallen van de mazelen waren aangetroffen. De mensen die zich momenteel op Ramstein en in Rhine Ordnance Baracks nabij Kaiserslautern bevinden, kregen daarop vaccinaties tegen mazelen, bof, rode hond en waterpokken.

Ramstein en een steunpunt in Qatar zijn de belangrijkste punten voor de verdere reis van Afghanen die de VS uit Afghanistan evacueerden na de machtsovername door de taliban. Bedoeling is dat de vluchten vanuit Ramstein naar de VS vanaf vrijdag weer hernemen.