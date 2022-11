Nog meer dan 1.400 fascistische monumenten in Italië, zo blijkt uit nieuwe kaart

Gazprom dreigt gasleverin­gen via Oekraïne naar Europa verder te beperken

De gasleveranties van Rusland naar Europa via Oekraïne gaan mogelijk verder omlaag. De Russische gasreus Gazprom heeft er opnieuw mee gedreigd om zijn leveringen via Oekraïne vanaf volgende week te verminderen. De route via Oekraïne is momenteel nog de enige route waarop gas van Rusland naar Europa kan worden vervoerd.

16:35