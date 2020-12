Nog geen doorbraak: VK en EU onderhandelen nog tot zondag over handelsdeal

Het onderhoud tussen Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson deze avond heeft niet geleid tot een beslissende doorbraak in de onderhandelingen over een handelsakkoord. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk blijven daarom de komende dagen door onderhandelen over een mogelijk handelsverdrag na het definitieve vertrek van de Britten uit de EU op 1 januari.

Ten laatste tegen zondag zou er duidelijkheid moeten komen, zo klinkt het in Britse regeringskringen. Het overleg van deze avond werd vooraf als cruciaal gezien, de inzet was namelijk groot: als de twee leiders de komende dagen geen doorbraak in de geblokkeerde onderhandelingen forceren, dan komt een harde brexit met zware economische gevolgen op 1 januari wel heel dichtbij.

Na het eerdere vertrek uit de Europese instellingen verlaat het Verenigd Koninkrijk eind dit jaar ook de Europese douane-unie en de interne markt. Zonder handelsakkoord worden dan meteen douanetarieven en andere handelsbeperkingen van toepassing op de handel over het Kanaal. Zo dreigt bovenop de coronacrisis een nieuwe zware economische klap.

De onderhandelingen zitten echter muurvast. De Europeanen bieden een tariefvrije deal aan, maar hameren op een gelijk speelveld voor Europese en Britse bedrijven, garanties voor de toegang van Europese vissers tot de Britse wateren en een gedegen mechanisme voor de beslechting van geschillen, maar die stoten op de zucht van de Britse regering naar soevereiniteit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

"Er kan nog steeds een goed akkoord gemaakt worden", zo tweette Johnson vooraleer hij aan boord van het vliegtuig naar Brussel stapte. De conservatieve premier beklemtoonde eerder op de dag in het Britse parlement echter opnieuw dat de Europeanen meer flexibiliteit moeten tonen. De huidige Europese eisen "zou geen enkele Britse premier kunnen aanvaarden", klonk het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen lusten zonder lasten

"Onze Europese vrienden vragen dat, wanneer zij in de toekomst een nieuwe wet goedkeuren waarmee wij in dit land niet instemmen of die wij niet willen volgen, dat ze dan een automatisch recht krijgen om ons te straffen of vergelding te nemen. Ten tweede vragen ze dat we het enige land ter wereld worden dat geen soevereine controle over zijn wateren heeft", klaagde Johnson aan.

De Europeanen houden dan weer staande dat het Verenigd Koninkrijk niet kan verwachten dat het met de brexit alle verplichtingen van het lidmaatschap kan afschudden, en tegelijkertijd alle voordelen kan behouden. "Eén zaak moet duidelijk zijn: de integriteit van de interne markt moet gegarandeerd worden", zo verklaarde de Duitse bondskanselier Angela Merkel vanochtend nog.

Volledig scherm Het Berlaymont-gebouw in Brussel, waar de Europese Commissie huist. © AFP

700 bladzijden

Het diner van von der Leyen en Johnson moest duidelijk maken wat de slaagkansen nog zijn. Kunnen de twee voor zondag de voornaamste struikelblokken nog uit de weg ruimen, dan kunnen de onderhandelingsteams de komende dagen het werk hervatten en alsnog een akkoord uitwerken. Ook dan wordt het nog een hele klus om de tekst van zo'n 700 bladzijden tijdig in werking te laten treden om een harde brexit te vermijden.

Vinden Johnson en von der Leyen de komende dagen geen vergelijk, dan komt een 'no deal' wel heel dichtbij en zullen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich morgen op hun top in Brussel allicht over de voorbereidingen daarop beraden.

Het Verenigd Koninkrijk van zijn kant zal ook zonder akkoord met zijn belangrijkste handelspartner "bloeien als onafhankelijk land", beloofde Johnson.

Volledig scherm © AP