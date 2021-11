Nog geen deal over Nederlands coronabeleid: ‘lockdown light’ met vroege sluit horeca en winkels in de maak

Vermist joggend meisje (17) duikt bebloed op in Frans restaurant: “Er waren meerdere ontvoer­ders”

Een 17-jarig meisje dat spoorloos verdween toen ze ging joggen in een bos is na een dag bebloed opgedoken in een kebabrestaurant in de Franse gemeente Sablé-sur-Sarthe. Allicht is Lisa P. naar daar gevlucht nadat ze kon ontsnappen uit de klauwen van meerdere ontvoerders. “Ze was gewond en verkeerde in shock”, klinkt het bij BFM TV en ‘Le Parisien’. Haar ongeruste vader had eerder haar normale looptraject gevolgd en vond zo haar stel oortjes terug onder het bloed. Dat deed meteen het ergste vermoeden. De procureur opende daarop een officieel onderzoek naar kidnapping en vrijheidsberoving.

10 november