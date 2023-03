Nog extra scheurtjes in Franse kerncentrales ontdekt

Raffinade­rij­en geblok­keerd door protesten tegen pensioen­her­vor­ming in Frankrijk, maar geen tekorten

Brandstoftransporten worden bij de raffinaderijen in Frankrijk vandaag nog steeds geblokkeerd door protesten tegen de pensioenhervorming in het land. Er zijn evenwel geen tekorten in de tankstations, zo meldt de sector. "De boodschap is dat er geen bevoorradingsproblemen zijn en dat de situatie aan het verbeteren is" ondanks de protestacties, aldus Olivier Gantois, voorzitter van sectororganisatie Ufip Energies et Mobilités.