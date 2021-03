Nog Europese landen hervatten vaccinaties met AstraZeneca

Italië was het eerste land van Europa dat bekendmaakte de entstof - vanaf vrijdag/vandaag - weer te zullen gebruiken nadat het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA donderdag had geoordeeld dat het vaccin veilig en effectief is.

Tijdelijke stops

Een hele rij Europese landen was uit voorzorg tijdelijk gestopt met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut. Aanleiding waren enkele meldingen uit Noorwegen en Denemarken over mensen die kort na de prik last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) én een tekort aan bloedplaatjes. Sindsdien zijn wereldwijd tientallen gevallen gemeld. België daarentegen is de entstof blijven gebruiken.

Inentingen hervat

Nadat donderdagavond al onder andere Litouwen, Letland, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Cyprus, Spanje, Portugal en Nederland lieten weten dat ze vrijdag/vandaag of volgende week het vaccin opnieuw zullen inzetten, volgen nu nog andere landen als Luxemburg.

De eerste prikken worden vandaag gezet. In Frankrijk zal onder meer premier Jean Castex zich vanmiddag met AstraZeneca laten inenten. Sommige landen, waaronder Spanje en Portugal, hervatten de vaccinaties volgende week. Ook Nederland gaat er volgende week weer mee aan de slag.

Litouwen verandert intussen zijn vaccinatiestrategie en laat mensen zelf kiezen of ze ingeënt willen worden met het AstraZeneca-vaccin. In het vaccinatiecentrum kunnen ze kiezen welk vaccin ze willen. Als de entstof op dat moment niet aanwezig is, zullen ze later gecontacteerd worden, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Afwachten

Denemarken liet vrijdag weten dat het nog niet meteen zal heropstarten. "Ons besluit om de vaccinatie met het Covid-19-vaccin van AstraZeneca op te schorten tot week 12 (22-28 maart) blijft van kracht", zei het hoofd van het Deense gezondheidsagentschap, Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. De komende dagen zal het gezondheidsagentschap samen met het Deense geneesmiddelenagentschap de beoordeling van het EMA evalueren, klinkt het.

Noorwegen houdt de opschorting ook voorlopig in stand in afwachting van onderzoek naar de meldingen in eigen land. Zweden, dat dinsdag met AstraZeneca stopte, liet weten nog een paar dagen nodig te hebben voor een besluit over de hervatting.

