Nog eens voor 450 miljoen dollar militaire hulp uit Verenigde Staten voor Oekraïne

Nieuw-Zeelandse man (26) verliest maar liefst zeven familiele­den in tragisch au­to-ongeval: “In enkele seconden was alles weg”

De 26-jarige Pedro Clariman deed afgelopen zondag even een dutje in de auto, terwijl zijn stiefvader hem en zeven andere familieleden naar huis reed na een begrafenis in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Toen de jongeman ontwaakte, bleek echter dat zijn grootste nachtmerrie realiteit was geworden. De bestelwagen was frontaal op een oplegger gebotst en in een oogwenk was Pedro maar liefst zeven familieleden kwijtgeraakt, onder wie zijn dochtertje van amper 10 maanden oud.

22 juni