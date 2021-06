Nog eens vijf tegenstanders van president Ortega opgepakt in Nicaragua

Opnieuw presidents­kan­di­daat opgepakt in Nicaragua

9 juni In Nicaragua is opnieuw een tegenstander van president Daniel Ortega in de verkiezingsstrijd aangehouden. Ditmaal ging het om Félix Maradiaga. Volgens lokale media is hij opgepakt op verdenking van het aanmoedigen van buitenlandse interventie en het in gevaar brengen van de nationale soevereiniteit. Vorige week werd al een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Cristiana Chamorro, de dochter van voormalig president Violeta Chamorro.