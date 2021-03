Nog eens duizenden evacuaties vanwege aanhoudend noodweer in het oosten van Australië

Stel ziet volledig huis wegdrijven op wat trouwdag had moeten zijn

22 maart Het had de mooiste dag van hun leven moeten worden: Sarah Soars en Joshua Edge zouden in het huwelijksbootje stappen, maar net op dat moment dreef hun huis in Australië weg. De plaatselijke rivier, die door noodweer buiten zijn oevers was getreden, tilde de volledige woning op. Pas een kilometer verderop kwam het gevaarte tot stilstand.