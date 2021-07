Nog eens drie lichamen gevonden in puin van ingestort gebouw Miami

UPDATE Dodentol Miami naar 24, zoektocht naar slachtof­fers gestaakt vanwege urgente sloop flatgebouw

4 juli De zoekactie naar slachtoffers van het ingestorte appartementsgebouw nabij Miami is zaterdagmiddag gestaakt “om de sloop voor te bereiden”. Dat heeft burgemeester Daniella Levine Cava van het district Miami-Dade meegedeeld op een persconferentie. Het restant van het deels ingestorte flatgebouw in de Amerikaanse staat Florida, zal gesloopt worden. Dat is noodzakelijk omdat het resterende gedeelte gevaarlijk instabiel is, en er een tropische storm door de regio trekt, aldus gouverneur Ron DeSantis.