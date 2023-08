Nog eens 19 jaar cel voor Kremlin-criticus Aleksej Navalny wegens “extremisme”

Netflixhit ‘The Deepest Breath’: Ierse ‘freediver’ Steve overleed tijdens heldhafti­ge redding. Vlaming Kristof was één van zijn beste vrienden

Op nummer 1 in de USA, in de UK en ook bij ons in de top 10: ‘The Deepest Breath’ op Netflix is dé docu van het moment. Een aangrijpende film die het verhaal vertelt van de Ierse ‘freediver’ Stephen ‘Steve’ Keenan. Die liet het leven nadat hij zijn vriendin had gered tijdens een risicovolle duik in Egypte. Onze landgenoot Kristof Coenen (44), zelf acteur en duiker, was één van Keenans beste vrienden. “Dat de hele wereld nu kan zien wat voor een speciaal iemand Steve was, helpt me bij het verwerken van het verlies.”