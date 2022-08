Nog een rondje? Japan moedigt jongeren aan om meer alcohol te drinken

Dronken Japanse agent verliest documenten met gegevens van 400 mensen

In Japan heeft een politieagent die een glaasje te veel op had onderzoeksdocumenten met persoonsgegevens van zowat 400 mensen verloren nadat hij op straat in slaap was gevallen. Onder hen is een verdachte in een strafonderzoek, zo melden de politie en lokale media.

15 augustus