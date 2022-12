Nog een aan Oekraïne gelinkte bombrief in Spanje

De Spaanse politie onderzoekt of en hoe de twee zaken met elkaar in verband staan. Het wapenbedrijf in Zaragoza is de fabrikant van de C90-raketwerpers die Spanje aan Oekraïne levert. Een woordvoerder van de lokale overheid daar liet op de Spaanse radio weten dat de twee enveloppen van dezelfde afzender lijken te zijn gekomen, aangezien hetzelfde emailadres op beide documenten was geschreven.

De fabrikant sloeg alarm toen na het incident op de ambassade in Madrid ook in Zaragoza een brief uit Oekraïne werd bezorgd. De ingeschakelde alarmdiensten constateerden bij een scan van de envelop dat er een draad in was bevestigd, die een explosief had laten afgaan als het poststuk zou zijn geopend. De verdachte envelop is gecontroleerd tot ontploffing gebracht.