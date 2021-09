Nog drie Poolse regio's dragen niet langer titel van "LGBT-vrije zone"

Vader (49) van twaalf kinderen bezwijkt aan corona nadat er geen beademings­ma­chi­ne beschik­baar was

17:43 “Het meest verschrikkelijke dat ik in mijn leven heb moeten doen, was thuiskomen en mijn kinderen vertellen dat hun vader het niet heeft gered.” Het zijn de hartverscheurende woorden van Gina Robnett nadat haar echtgenoot Reed Hickson (49) is gestorven aan Covid-19. De Texaan vocht al een maand tegen het coronavirus. Toen zijn toestand verslechterde, had hij nog één kans om in leven te blijven - met behulp van een hart-longmachine, maar die was niet beschikbaar.