Nog drie lichamen gevonden na ontploffing in Leverkusen

De ontploffing vond dinsdagochtend plaats in een tankopslagplaats. De slachtoffers werkten bij een afvalverwerkingsinstallatie. Currenta, de eigenaar van de afvalverwerkingsinstallatie, heeft geen hoop meer dat de twee vermiste medewerkers in leven zijn.

Over de oorzaak van het incident is weinig bekend. Duitse aanklagers onderzoeken of er sprake is van dood door nalatigheid en of de explosie is veroorzaakt door nalatigheid.