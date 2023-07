Nog dagelijks sterven er mensen in Oekraïense havenstad Marioepol: “Zelfs Hitler was voor ons vriendelijker dan Poetin”

Deze Vlamingen trotseren het heetste plekje van Europa: “Zelfs binnen is het 35 graden”

Met 46 graden Celsius was het volgens de hittekaarten vandaag nergens in Europa heter dan in het Italiaanse Taranto. Hoe overleven de bewoners van de regio Puglio die ondraaglijke hitte? Jenny (73) en Mieke (65) getuigen: “Je ziet mensen tot na middernacht op de stoep voor hun huis zitten om toch maar wat ‘lucht’ te kunnen happen.”