Nog 700 verdachten vast na bestorming in Brasilia: partij Bolsonaro belooft betrokken leden te royeren

Braziliaan­se regerings­ge­bou­wen bezet als protest tegen nieuwe president Lula, maar die is nergens te bespeuren: “Slechte kopie van bestorming Capitool”

Bijna dag op dag twee jaar na de bestorming van het Capitool in Washington hebben ook in Brazilië aanhangers van de vorige president enkele regeringsgebouwen bestormd. Alleen deden de Brazilianen die de verkiezingsnederlaag van Jair Bolsonaro niet konden verkroppen, dat wel érg amateuristisch. Waarom sloegen ze toe op een zondag, terwijl er niemand aanwezig was? Wat wilden ze eigenlijk bereiken? Een reconstructie.

9 januari