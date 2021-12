Nobelprijswinnares voor de Vrede haalt uit naar “giftige modder” van internetgiganten

Livios Hoogrende­ments­glas zorgt voor sterke besparing op je energiefac­tuur: voor wie is het interes­sant?

Hoogrendementsglas isoleert vijf keer beter dan enkel glas en twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas. Het resultaat: minder stookkosten en een hoger comfort in zomer en winter. Bij een renovatie is het vervangen van je ramen daarom een absolute aanrader, zeker als je weet dat slecht isolerende ramen tot 40% warmteverlies creëren in je woning. Maar hoeveel bespaar je nu effectief? Voor wie is het interessant? En wat kost het? Bouwsite Livios legt uit.

