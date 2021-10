Nobelprijsseizoen van start met de prijs voor Geneeskunde

Belgische prof krijgt zeldzame erkenning tijdens de ‘Olympische Spelen’ van de wiskunde

1 juni VUB-professor Michel Van den Bergh, research director van het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen), en ook verbonden aan de universiteit Hasselt, is een van de plenaire speakers van het volgende International Congress of Mathematicians (ICM). De vierjaarlijks hoogmis van de wiskunde is voor zijn deelnemers even belangrijk als de Olympische Spelen voor topsporters. Van den Bergh is nog maar de zevende Belgische spreker die het woord mag richten tot de plenaire zitting van het congres, dat voor de eerste keer in 1897 plaatsvond.