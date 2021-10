Nobelprijs voor Vrede gaat naar Filipijnse en Russische journalist: “Voor hun inspanningen om vrijheid van meningsuiting te waarborgen"

Maria Ressa (58), is een Filipijnse journaliste die het autoritaire regime in haar geboorteland aan de kaak stelt. In 2012 richtte ze het digitale mediabedrijf Rappler op waar ze zich voornamelijk toelegt op onderzoeksjournalistiek. Ze bracht onder meer in kaart hoe sociale media in de Filipijnen wordt ingezet door de regering om nepnieuws te verspreiden en het publieke debat te manipuleren.

Ook Dmitry Andreyevich Muratov (59) wordt beloond voor zijn kritische blik op de Russische gezaghebbers. In 1993 richtte hij de krant Novaja Gazeta op waar hij twee jaar later ook hoofdredacteur werd. De krant werd door het Comité ter Bescherming van Journalisten al “de enige echt kritische krant” in heel Rusland genoemd.

Vrijheid van meningsuiting

“Vrije, onafhankelijke en op feiten gebaseerde journalistiek beschermt ons tegen machtsmisbruik, leugens en oorlogspropaganda”, aldus het Nobelcomité in een reactie. “De vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie draagt bij aan een geïnformeerd publiek. Deze rechten zijn cruciale voorwaarden voor de democratie en bescherming tegen oorlog en conflict. De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Maria Ressa en Dmitry Muratov is bedoeld om te onderstrepen hoe belangrijk het is om deze grondrechten te verdedigen."

Mysterie

In totaal maakten 329 kandidaten kans op de prijs, goed voor 234 personen en 95 organisaties. Wie het exact waren, wordt pas over vijftig jaar bekendgemaakt. Het is 120 jaar geleden dat de eerste Nobelprijs voor Vrede werd toegekend en dat is sindsdien 101 keer gebeurd. De prijs is aan 109 personen en 25 organisaties of instellingen toegekend.