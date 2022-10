Nobelprijs voor Economie gaat naar drie Amerikaanse economen

Het trio zestigers, Ben Bernanke, Douglas Diamond en Philip Dybvig, “heeft ons begrip van de rol die banken spelen in onze economie, in het bijzonder tijdens financiële crisissen, aanzienlijk verbeterd”, aldus de academie. “Een belangrijke bevinding in hun onderzoek is waarom het cruciaal is om te vermijden dat banken ineenstorten”, klinkt het.

Bernanke was van 2006 tot 2014 voorzitter van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. In die periode vond ook de wereldwijde financiële crisis plaats. Bernanke is momenteel verbonden aan Brookings Institution in Washington DC, Diamond aan de universiteit van Chicago en Dybvig aan de Washington University in St Louis.

Bekijk ook: Nobelprijs voor de Vrede naar voorvechters van mensenrechten

Met de Nobelprijs in de Economische Wetenschappen werd de laatste Nobelprijs van het jaar toegekend. Vorige week werden al de Nobelprijzen voor Geneeskunde, Natuurkunde, Chemie, Literatuur en Vrede toegekend. Aan elke prijs is een bedrag van 10 miljoen Zweedse kronen (zowat 915.000 euro) verbonden.

De economische Nobelprijs behoort niet tot de ‘klassieke’ prijzen die grondlegger Alfred Nobel (1833-1896) in zijn testament had voorzien. De onderscheiding is een initiatief van de Zweedse centrale bank en wordt sinds 1969 uitgereikt. De prijs werd tot nu toe voornamelijk gewonnen door Amerikaanse economen.

Bekijk ook: Drietal wint Nobelprijs voor Scheikunde