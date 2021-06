Noah (2) al twee dagen vermist in Portugal, meer dan 100 mensen houden zoekactie

HLN Drive Hoe komt het dat goedkopere wagens je op termijn duurder komen te staan?

16 juni De kostprijs van een auto is moeilijk te berekenen. Je hebt inderdaad de prijs die je in de showroom meekrijgt, maar er komen heel wat kosten bij autobezit kijken. Belastingen, onderhoud, verbruik enzovoort. Daarom kies je best je wagen op basis van zijn TCO, ofwel Total Cost of Ownership. HLN Drive verklaart de term.