Nike geeft personeel op hoofdkantoor een week vrij om te herstellen van de druk van de pandemie

30 augustus Het coronavirus kan tegen 1 december in Europa nog eens 236.000 mensenlevens eisen. Die bittere voorspelling deed Hans Kluge, de directeur van WHO Europa, in een persbriefing. Onze landgenoot maakt zich daarnaast ook zorgen over de stagnatie van de vaccinatiecampagnes in de Europese landen. De hogere besmettingscijfers in sommige landen zijn “bijzonder onrustwekkend”, zeker in combinatie met een lage vaccinatiegraad.